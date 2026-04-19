Kasımpaşa, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

36. dakikada sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

47. dakikada soldan ceza sahasına giren Ruan'ın çaprazdan yakın direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

60. dakikada Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin kornerden attığı golle 1-0 öne geçti. Hücum yönünün sağından korner kullanan İrfan Can Kahveci, etkili bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.