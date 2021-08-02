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Spor, Tokyo 2020

Kasapoğlu: Böylesine zor zamanlarda ülkemize güzel haberleri sporcularımız vesilesiyle iletmek apayrı bir heyecan

Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcularla gurur duyduklarını belirterek "Ülkemiz yangınlarla mücadele ediyor. Böylesine zor zamanlarda ülkemize güzel haberleri sporcularımız vesilesiyle iletmek apayrı bir heyecan" dedi.

Ercan Doğan   | 02.08.2021
Kasapoğlu: Böylesine zor zamanlarda ülkemize güzel haberleri sporcularımız vesilesiyle iletmek apayrı bir heyecan

Tokyo

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güreşte bronz madalya alan Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın başarısını Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

Tüm sporcularla gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, "Sporcularımız bizim gururumuz. Ülkemiz yangınlarla mücadele ediyor. Böylesine zor zamanlarda ülkemize güzel haberleri sporcularımız vesilesiyle iletmek apayrı bir heyecan, tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz." dedi.

"Şanlı bayrağımız için yarışan tüm sporcularımız bizim heyecanımız, gururumuz" diyen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah Tokyo 2020'nin ilerleyen günlerinde de tarih yazmaya devam edeceğiz. Tabii şu an itibarıyla hamdolsun çok güzel gelişmeler var. Bugün de ilkleri yaşıyoruz. Yasemin Adar kadın sporcu olarak güreşte ilk kez madalya sahibi oldu. Ondan önce Rıza üçüncü madalyasıyla üçüncü kez olimpiyat madalyası alan sporcu oldu. 'Filenin Sultanları' bugün Rusya'yı güzel bir şekilde yendi ve çeyrek finale yükselerek tarih yazdılar. İnşallah önümüzdeki süreçte sporcularımız milletimizi, şanlı bayrağımızı temsil etme adına kadınıyla erkeğiyle; alın terleriyle, gayretleriyle müsabakalara devam edecekler."

Sporculara bundan sonraki mücadelelerde başarılar dileyen Kasapoğlu, "Ülkemize selam ediyoruz. İnşallah tüm kurumlarımızın, milletimizin iş birliğiyle yangınların üstesinden geleceğiz. O alanları tekrar hep birlikte yeşerteceğiz. Umudumuz, ümidimiz yarın için var, olmaya da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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