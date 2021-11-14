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Spor

Karadağ-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Ercan Çakar   | 14.11.2021
Karadağ-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski​​​​​​​ ise AVAR olarak görev alacak.

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