Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in de ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Trendyol Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finali İstanbul'da oynanacak.

Kadınlarda Avrupa voleybolunun en büyüğü Türkiye'de belli olacak Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in de ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Trendyol Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finali İstanbul'da oynanacak.

​​​​​​​Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak ve Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak.

Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı A Grubu'nda maçlar, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonada karşılaşmalar B Grubu'nda Çekya'da, C Grubu'nda Azerbaycan'da, D Grubu'nda ise İsveç'te yapılacak.

Fikstür

Dört farklı ülkede gerçekleştirilecek turnuvada gruplarda 6'şar takım yer alacak.

Grup maçları 20-28 Ağustos'ta yapılacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 30 Ağustos-1 Eylül, çeyrek final müsabakaları ise 2-3 Eylül tarihlerinde İstanbul ve Çekya'nın Brno kentinde oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Gruplar

Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak 24 takım ve grupları şöyle:

A Grubu (Türkiye-İstanbul): Türkiye, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya, Macaristan

B Grubu (Çekya-Brno): Çekya, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan

C Grubu (Azerbaycan-Bakü): Azerbaycan, Portekiz, Hollanda, Belçika, Romanya, İspanya

D Grubu (İsveç-Göteborg): İsveç, Karadağ, İtalya, Fransa, Slovakya, Hırvatistan