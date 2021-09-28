Dolar
8.88
Euro
10.37
Altın
1,737.00
ETH/USDT
2,926.80
BTC/USDT
42,116.00
BIST 100
1,382.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen zirveye video mesajla katıldı
logo
Spor

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da olması için görüşmeler başladı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği Başkanı Kremlev'le, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılması için görüşme yaptı.

Erkan Tiryaki   | 28.09.2021
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da olması için görüşmeler başladı

Ankara

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanı Umar Kremlev'le, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılması için görüşme yaptı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, aynı zamanda AIBA Yönetim Kurulu Üyesi de olan Gözgeç'in İstanbul'da Kremlev'le bir araya geldiği belirtilerek, "2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da yapılması hakkında görüşmeler yapıldı." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan: Dezavantajlı kitlelerin kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi ahlaki açıdan zaruridir
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kovid-19 aşı ve test sonucu bilgisinin işlenmesini kanuna aykırı bulmadı
Japonya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 Ekim'de kaldırılacak
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalarına tekrar başlayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz

Benzer haberler

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da olması için görüşmeler başladı

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da olması için görüşmeler başladı

Büyük Britanyalı boksör Joshua unvanlarını kaybetti