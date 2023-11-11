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Spor

Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları'nda hedef Avrupa şampiyonu olmak

Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Karadağ'da başlayan 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olmayı hedefliyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları'nda hedef Avrupa şampiyonu olmak Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Kastamonu

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan erkek ve kadın milli takımları, Karadağ'da gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Hedeflerine madalyaları koyan milli boksörler, şampiyonadaki ilk maçlarına yarın çıkacak.

Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgattekin, 50 kiloda Aleyna Demirkır, 52 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Ece Asude Ediz, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 63 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Esmanur Lök, 70 kiloda Yaren Düztaş, 75 kiloda Büşra Işıldar, 81 kiloda Sıla Üçyıldız, artı 81 kiloda Şeyma Düztaş temsil edecek.

Erkeklerde ise 48 kiloda Salih Samet Oruç, 51 kiloda Semih Gümüş, 54 kiloda Can Kaya, 57 kiloda Mehmethan Çınar, 60 kiloda Berat Civelek, 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 67 kiloda Fatih Kaya, 71 kiloda Cem Kaya, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Bedirhan Kalkan, 92 kiloda Emir Büyükdağ ringe çıkacak.

22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Çok çalıştıklarını aktaran Tiryaki, "Başarılarla döneceğimize inanıyorum. Çünkü takımımızda çok iyi boksörlerimiz var. Olimpiyat vizesi almış, olimpiyat kotasına gidecek, Avrupa şampiyonu sporcularımız var. Sakatlık olmazsa inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Adil Demircioğlu ise takımına güvendiğine işaret ederek, "Kampımız verimli geçti. Hedefimiz, geçen yıl olduğu gibi takım halinde Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Milli boksörlerden Gizem Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldığını anlatarak, "Karadağ'da yapılacak şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu şampiyona, benim için bir hazırlık maçı. İnşallah bizim için güzel bir maç serüveni olur. 2022'de 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. İnşallah bu yıl Avrupa şampiyonu olarak ülkemize dönmek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Gamze Soğuksu ise 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği bulunduğuna dikkati çekerek, "İnşallah Avrupa şampiyonu olup döneceğiz. İki kez final maçına çıktım ama ikisinde de nasip olmadı. İnşallah bu kez Avrupa şampiyonu olacağım." diye konuştu.

Semih Gümüş de 10 yıldır boks yaptığını belirterek, "Kariyerimde 6 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü var. İnşallah takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.

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