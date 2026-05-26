Johann Sebastian Bach'ın şehri Leipzig'de futbol şöleni UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak Almanya'nın Leipzig kenti, Avrupa'nın önde gelen edebiyat ve müzik merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı, yarın İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol takımı Rayo Vallecano'nun kozlarını paylaşacağı bir futbol şölenine tanıklık edecek.

Johann Sebastian Bach başta olmak üzere birçok sanatçının etkisinin görüldüğü Leipzig, 600 bine yakın nüfusuyla Dresden'den sonra Saksonya eyaletinin en büyük ikinci şehri olarak göze çarpıyor.

"Ihlamur ağaçlarının bulunduğu yerleşke" anlamına gelen Slav kökenli "Lipsk" kelimesinden türeyen Leipzig, adına yakışır şekilde çok fazla yeşil alana sahip bir kent.

Bach'ın uzun süre yaşadığı bu sanat şehri, Leipzig Üniversitesi'nin önemi dolayısıyla Avrupa'nın önde gelen eğitim merkezleri arasında da yer alıyor.

Johann Sebastian Bach'ın izleri

Leipzig'de 27 yıl (1723-1750) yaşam süren Johann Sebastian Bach, 19. yüzyıldan bu yana dünyanın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şehirde haziran aylarında düzenlenen Bach Festivali, klasik müzikseverlerin ilgisini çekiyor. Festival sırasında müzikle iç içe yaşayan şehrin kilise, konser ve opera evleri ile tarihi binalarının salonları, festivalin doğal sahnelerine dönüşüyor.

Alman besteciler Robert Schumann, Richard Wagner ve Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig'de yaşayan diğer önemli sanatçılar arasında bulunuyor.

Goethe'nin Faust'u şekillendirdiği şehir

Alman edebiyatının en önemli yazarları arasında yer alan Johann Wolfgang von Goethe'nin eserleri, dünya edebiyatında önemli yere sahip.

Leipzig'de öğrencilik yıllarını geçiren Goethe'nin dünya klasikleri arasında önemli yer tutan Faust'taki olay örgüsü, bu şehirde geçiyor.

Şehirde, Almanya'nın en eski üniversitelerinden Leipzig Üniversitesi'nde hukuk okuyan Goethe'nin heykeli de yer alıyor.

Leipzig'de futbol

Almanya'nın en popüler spor branşı futbolda RB Leipzig, şehrin öne çıkan kulübü konumunda.

Enerji içeceği şirketi Red Bull'un girişimiyle 2009'da kurulan kulüp, yapılan yatırımlarla başarı basamaklarını kısa sürede başarıyla tırmandı.

Maçlarını Red Bull Arena'da (Leipzig Stadı) oynayan Leipzig, 2016-2017 sezonunda ilk kez Bundesliga'da mücadele etti. Henüz ilk yılında Bundesliga'nın iddialı takımlarından biri haline gelen Leipzig, son 10 sezonda 8 kez Avrupa kupalarında mücadele etti.

Bundesliga'yı bu sezon üçüncü sırada bitiren Leipzig, Almanya Kupası'nda 2, Almanya Süper Kupası'nda ise bir defa şampiyonluk yaşadı.