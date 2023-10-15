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Spor

Jasper Philipsen: Yol boyunca geçtiğimiz tüm şehirler, her yer çok güzeldi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) 8. ve son etap ile yeşil mayoyu kazanan Belçikalı sporcu Jasper Philipsen, Türkiye ve organizasyon hakkında övgüde bulundu.

Emrah Oktay  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Jasper Philipsen: Yol boyunca geçtiğimiz tüm şehirler, her yer çok güzeldi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

Hem etabı hem de TUR'un yeşil mayosunu kazanan Belçikalı sprinter Jasper Philipsen, Türkiye Turu'nun seviyesinin çok yükseldiğini söyledi.

TUR 2023'te 4 etap zaferi alan dünyaca ünlü bisikletçi, son etapla ilgili, "Sprint beklediğimden daha sert ve zor oldu. Eski yarışların burada biten etaplarından da biliyordum. Son dönüşlerde her zaman kaza oluyordu. Bundan dolayı çok dikkat ettim. Teknik bir finişti. İlk 10'u almak çok önemliydi. Güvenli ve güzel bir finiş oldu. Astana ile güzel iş birliği yaptık. Çünkü her iki takım da sprint finişi olmasını istiyordu. Son kısım benim istediğim şekilde gelişti. Bu benim üçüncü turum. Çok güzel bir yarıştı." diye konuştu.

Philipsen, Türkiye Turu'nu değerlendirerek, "Yol boyunca geçtiğimiz tüm şehirler, her yer çok güzeldi. Bisiklet üzerinde çok acı da çektik ama doğal güzellikler mükemmeldi. Acımızı unutturdu. Bu yarış, Türkiye için çok büyük bir tanıtımdır." ifadelerini kullandı.

UCI organizasyonlarında bu yılki 19. etap zaferini alan 25 yaşındaki sprinter, şunları kaydetti:

"Profesyonel bisikletçi olarak 42. zaferim oldu. Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap. Bunların arasında birçok toplu sprint imkanıyla bize çok uygun bir yarış. Etap galibiyet sayısını artırmak için çok uygun. Ancak etap kazanmak yine de çok zor bir iş. Son 2 yıldır galibiyetten çok ikinciliklerim oldu. Bu sene yarış geçen senelere göre daha zorlaştırılmıştı. O yüzden kazanmak için çok formda olmak gerekiyordu. Eski yılların parkurlarıyla kıyaslarsam sahil kısmını takip eden rotayı beğeniyorum. Bu yılki parkur kesinlikle benim favorim oldu."

Türkiye'nin doğal güzelliklerine vurgu yapan Jasper Philipsen, "Daha çok bisiklet üzerinde olsak da birkaç kez denize de girdim. Mart-ekim arası katıldığım diğer yarışlarda böyle bir şansım hiç olmadı. Son 3 yıldır yeşil mayoyu alıyorum. Türkiye Turu kesinlikle benim için çok uygun. Programıma uyarsa tekrar gelmeyi çok isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

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