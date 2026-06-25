İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik etabını 9 saatte yüzerek parkuru solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu olan 18 yaşındaki Eda Savcıgil, yeni hedef olarak aynı yarışın 36 kilometrelik parkurunu belirledi.

İtalya'da 28 kilometrelik parkuru 9 saatte yüzen Eda'nın yeni hedefi 36 kilometre İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik etabını 9 saatte yüzerek parkuru solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu olan 18 yaşındaki Eda Savcıgil, yeni hedef olarak aynı yarışın 36 kilometrelik parkurunu belirledi.

Yüzmeye 8 yaşında başlayan lise öğrencisi Eda Savcıgil, geçen sürede birçok organizasyonda çeşitli başarılar elde etti. Genç sporcu İtalya'daki yarış öncesi katıldığı son şampiyona olan Uluslararası Kış Yüzme Birliği'nin martta düzenlediği Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada üçüncülük kazandı.

Eda, tutkuyla bağlı olduğu yüzmede her başarının ardından kendine yeni hedefler belirliyor. İtalya'da 13 Haziran'da Maratona del Golfo Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik etabını 9 saatte yüzerek, parkuru solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu ünvanını kazan Eda Savcıgil'in yeni hedefi, yarışın 36 kilometrelik parkurunu geçmek.

Yarış sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz tam kapasitesiyle antrenmanlara başlayamayan sporcunun bir hedefi de dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) parkurunu tamamlamak.

"Elimden gelenin en iyisini yaptım"

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, AA muhabirine İtalya'da çok heyecanlı bir yarış deneyimi yaşadığını, yurt dışındaki ilk maratonu olduğunu söyledi.

Capri–Napoli parkurunun bir hız yarışı olduğunu belirten Eda, şöyle konuştu:

"Yarış esnasında ayrı bir heyecanım vardı. Yarışa güzel bir şekilde başladık ancak deniz bizim yanımızda olmadı. Akıntılar, dalgalar, rüzgar derken neredeyse fırtınaya benzer bir hava oldu sona doğru. Yarış içinde türlü türlü aksilikler yaşadım. Kustum, omzum ağrıdı. Sonra kendimi toparlayıp hızlıca devam ettim. Omuz ağrıma, sakatlığıma rağmen bırakmadım, devam ettim. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve en sonunda kadın erkek genel klasman şampiyonu olarak çıktım sudan."

Eda Savcıgil, deniz şartları nedeniyle rakiplerinden bırakanların olduğunu, bazı rakiplerinin de süreye takıldığını aktardı.

Yarışı hem şampiyon bitirmenin hem de parkuru tamamlayan ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Eda, "Bundan sonraki hedeflerim arasında Okyanus Yedilisi adı verilen parkurları tamamlayan en hızlı ve en genç Türk sporcu olmak. Carpi-Napoli iki parkur olarak yapılıyor. Ben 28 kilometrenin şampiyonu oldum. Hedeflerim arasında 36 kilometre parkurunu da yüzerek bitiren en hızlı Türk sporcu olmak var." diye konuştu.