İstanbul'da vatandaşlar alanlara kurulan ekranların karşısında A Milli Futbol Takımı'nı destekledi İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için bazı alanlarda bir araya gelerek maç izledi.