İstanbul'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanlara akın etti İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.