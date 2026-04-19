İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Alex Matata, kadınlarda ise Purity Gitonga birinci oldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlanan yarışı, geçen senenin de şampiyonu olan Kenyalı sporcu Alex Matata, 1 saat 1 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Alex Matata'nın saliselerle gerisinde kalan ikiz kardeşi Charles Matata, ikinci oldu. Charles Matata aynı zamanda kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Türk atlet Ali Kaya ise 1 saat 12 saniyelik süresiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Purity Gitonga, 1 saat 6 dakika 50 saniyelik süresiyle birinci oldu. Etiyopyalı atlet Ftaw Zeray 1 saat 6 dakika 57 saniyeyle ikinci, Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba 1 saat 7 dakika 3 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye şampiyonları belli oldu

Yarı maratonu 1 saat 12 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada tamamlayan Türk atlet Ali Kaya, kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası olarak da koşulan yarışta Ali Kaya, Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Kaya'yı 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle Ramazan Baştuğ ve 1 saat 2 dakika 52 saniyeyle Ömer Amaçtan takip etti.

Kadınlarda 1 saat 11 dakika 27 saniyeyle 10. olan Türk atlet Nursena Çeto, Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Çeto'yu 1 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Meliha Pınar Demirağ ve 1 saat 16 dakika 37 saniyeyle Yayla Kılıç takip etti. Nursena Çeto, derecesiyle kariyerinin en iyi süresine ulaştı.

Yarı maratonu kadınlarda 9. sırada tamamlayan Güney Sudanlı atlet Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle Güney Sudan rekorunu kırdı.

Erkeklerde yarışı 17. sırada tamamlayan Kazakistanlı sporcu Shadrack Kimutai Koech de 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.