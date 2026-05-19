İstanbul, UEFA finallerinde İngiliz takımlarına yarıyor Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa arasında yarın Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle birlikte İstanbul, 5. kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yapacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez finali organize eden İstanbul, 1'er kez de UEFA Kupası finali ve UEFA Süper Kupa'ya şahitlik etti.

İlk final unutulmazlar arasına girdi

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Milan karşı karşıya gelirken İstanbul'daki ilk final, futbol tarihinin en dramatik ve unutulmaz geri dönüşlerinden birine sahne oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Milan, Paolo Maldini ve Hernan Crespo'nun (2) attığı gollerle 3-0 önde noktaladı. İkinci yarıda Steven Gerrard, Vladimir Smicer ve Xabi Alonso'nun golleriyle skoru eşitleyen Liverpool, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak Türkiye'de gerçekleştirilen ilk UEFA organizasyonu finalinde kupanın sahibi oldu.

UEFA Kupası, İstanbul'da bitti

İstanbul, 2009 yılında ise UEFA Kupası'na son noktayı koydu.

Eski adıyla son kez düzenlenen ve bir sonraki sene UEFA Avrupa Ligi olarak adlandırılan UEFA Kupası organizasyonu, İstanbul'da tamamlandı.

Geride kalan günlerde hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, tarihinin ilk Avrupa kupasını İstanbul'da kaldırdı.

O zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan finalde Shakhtar Donetsk, Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 yenerek UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Süper Kupa, Dolmabahçe'den Ada'ya gitti

2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya geldi.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ünvanıyla İstanbul'a geldiği maçta, Chelsea de UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı olarak Süper Kupa için sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümü de 2-2'yle sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool, seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Liverpool böylelikle İstanbul'da oynadığı ikinci finalden de ülkesine kupayla döndü.

Manchester City, İstanbul'da tarihe geçti

İlk UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden 18 sene sonra Atatürk Olimpiyat Stadı, bir kez daha Avrupa futbolunun en büyüğünü belirlemek için kapılarını açtı.

İstanbul'da oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Manchester City, bu galibiyetle tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken, o sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı da kaldırarak "üçleme" (treble) yapmayı başardı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da Barcelona'da iki kez kazandığı kupayı kariyerinde üçüncü kez İstanbul'da kaldırdı.

İstanbul, İngilizlere yarıyor

İstanbul'da gerçekleştirilen 4 finalin biri dışında hepsinde İngiltere takımları yer aldı.

Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finali hariç oynanan 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa maçında kupayı İngiliz ekipleri kazandı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Liverpool ve Manchester City, İtalyan rakiplerini yenerek mutlu sona ulaşırken, iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği Süper Kupa'da da sevinen yine Liverpool oldu.

Yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa'nın da Almanya temsilcisi Freiburg'u yenmesi halinde İngilizlerin, İstanbul'da final kazanma serisi sürmüş olacak.

2027'de bir final daha Türkiye'de oynanacak

Türkiye, 2027 UEFA Konferans Ligi finaline de ev sahipliği yapacak.

Gelecek sezonun şampiyonunu belirlemek için gerçekleştirilecek organizasyon için Türkiye'den iki aday şehir bulunuyor. Ankara'da yapımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nın tamamlanması halinde final, başkentte oynanacak. Ancak inşaatın yetişmemesi halinde Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı, finale ev sahipliği yapacak.