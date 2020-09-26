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Spor

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı'nda 'Mavi Vatan' coşkusu yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul’da 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Kupası etabıyla başlayacak.

Musa Samur   | 26.09.2020
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı'nda 'Mavi Vatan' coşkusu yaşanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası, Formula 1 gibi organizasyonlara Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları da eklendi.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünün organize ettiği yarışlarda İstanbul Boğazı, 29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli yatların görsel şöleniyle renklenecek ve Cumhuriyet Bayramı'nda "Mavi Vatan" coşkusu yaşanacak.

Organizasyon toplam 3 etapta, 5 yarış şeklinde gerçekleşecek.

29 Ekim Perşembe günü yatlar İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası etabında yarışacak.

31 Ekim Cumartesi günü ise Adalar parkurunda Mavi Vatan Kupası koşulacak.

Pandemi süreci nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında bu yıl seyircisiz düzenlenecek yarışlar, 1 Kasım 2020 Pazar günü Kalamış Koyu’ndaki Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'yla sona erecek.

Etaplar sonucunda toplamda en iyi dereceyi elde eden ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları şampiyonu olacak.

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