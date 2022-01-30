Dolar
13.52
Euro
15.10
Altın
1,791.83
ETH/USDT
2,609.90
BTC/USDT
37,913.00
BIST 100
1,983.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor

Karatede dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan işitme engelli milli sporcu Zeynep Erdoğan, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda da altın madalyayı hedefliyor.

Fırat Özdemir   | 30.01.2022
İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor

Gaziantep

Sağ kulağında yüzde 55, sol kulağında ise yüzde 62 işitme kaybı bulunan Ankara Türkgücü Ülküspor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Zeynep Erdoğan, küçük yaşlarda futbolla başlayan spor tutkusunu, üniversite hocasının tavsiyesi üzerine karateyle devam ettirdi.

Azim göstererek 1,5 yılda karate branşında kendisini geliştiren Erdoğan, ilk kez katılmasına rağmen Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanarak önemli başarı sağladı. Erdoğan, katılmaya hak kazandığı ve 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da (Deaflympics) altın madalya alarak ülkesini gururlandırmayı arzuluyor.

Erdoğan: "Altın madalyayı getirmek istiyorum"

Milli sporcu Zeynep Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi sırasında hocasının tavsiyesiyle karateye başladığını, yaklaşık 1,5 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi.

İlk hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ve bunu başardığını, 2019'da Avrupa üçüncülüğü, 2021'de dünya ikinciliği elde ettiğini anlatan Erdoğan, Brezilya'da düzenlenecek yaz olimpiyatları için de çok sıkı çalıştığını aktardı.

Antrenmanlarını altın madalya hedefiyle sürdürdüğünü vurgulayan milli karateci, şunları kaydetti:

"Eksik olduğum noktalara çalışıyorum. En büyük hedefim, olimpiyatlarda altın madalya kazanma duygusunu yaşamak. Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum. Ülkeme, aileme altın madalyayı getirmek istiyorum. Katıldığım ilk dünya ve Avrupa şampiyonluklarında derecem var. Şimdi Allah'ın izniyle olimpiyatlarda altın madalyayı getireceğim. Buna yürekten inanıyorum. Benim için ilkler önemlidir. Bu kez ilk defa katılacağım olimpiyatta altın getireceğim. Merdivenin ikinci basamağını gördüm, birinci basamağı için yüreğimle maça çıkıp elimden geleceği yapacağım."

Antrenörünün Zeynep'e güveni tam

Antrenörü Nazım Başol, kulübe karate için ilk başvurduğunda Zeynep'in gözlerindeki ışığı gördüğünü belirtti.

Kendisinin çok kısa sürede karateye uyum sağladığının altını çizen Başol, "İlk çıktığı müsabakalarda hep madalya kürsüsündeydi. Zeynep'in şimdi hedefi olimpiyatlarda birinciliği alıp, Türk bayrağını göndere çektirmek. Çok fedakarca çalışıyor. Antrenmanlarını aksatmaz. Sporcumuzdan kesinlikle umutluyum. Kürsüye çıkıp şampiyon olma hedefimiz var. Bu azimli çalışmasının sonucunda şampiyon olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Hızlı bulaşan Omicron yeterli bağışıklık sağlamıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor

İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor

İşitme engellilerin satranç oynayabilmesi için işaret dili sözlüğü oluşturuldu

Bisiklette hedef olimpiyat madalyası

Özkan Baltacı'nın hayali yetiştireceği bir sporcuyla olimpiyatta yarışmak

Özkan Baltacı'nın hayali yetiştireceği bir sporcuyla olimpiyatta yarışmak
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'na odaklandı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'na odaklandı
Akdenizli ihracatçılar 2022 için hedef büyüttü

Akdenizli ihracatçılar 2022 için hedef büyüttü