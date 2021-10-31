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Spor

Ironman Türkiye yarışları Antalya'da başladı

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları, Antalya'da başladı. Organizasyonda, 88 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele ediyor.

Servet Tümer   | 31.10.2021
Ironman Türkiye yarışları Antalya'da başladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek.

Turset Project Management ile The Land Of Legends iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, 88 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 21 kilometre koşacak.


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