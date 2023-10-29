Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,791.90
BTC/USDT
34,311.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Spor

Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

Fatih Hepokur, Servet Tümer  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışların startını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 111,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek.

Turset Project Management ile The Land Of Legends işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 20 kilometre koşacak.

Turset Project Management Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 86 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığını söyledi.

Ironman 70.3 yarışlarının 50 ülkede yapıldığını belirten Emeklioğlu, "Antalya Belek'teki bu organizasyon dünyada katılımın en yüksek olduğu yarışmalardan birisi. Yarışlar ayrıca Antalya turizmine de büyük katkı sağlıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk

Benzer haberler

Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı

Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel dalış gerçekleştirdi

Alanya'da kruvaziyer sayısındaki artıştan turizmciler mutlu oldu

Alanya'da kruvaziyer sayısındaki artıştan turizmciler mutlu oldu
Milli sporcu Şahika Ercümen: Cumhuriyetimizin 100. yılını Antalya'da bir dalışla kutlamak çok kıymetli

Milli sporcu Şahika Ercümen: Cumhuriyetimizin 100. yılını Antalya'da bir dalışla kutlamak çok kıymetli
Yatalak kadın bakım desteği için götürüldüğü merkezden 1,5 ay sonra yürüyerek çıktı

Yatalak kadın bakım desteği için götürüldüğü merkezden 1,5 ay sonra yürüyerek çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet