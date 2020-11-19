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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferansla Kömür Sektör Toplantısı’nda konuşuyor.
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Spor

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.

Serdal Kalaycı   | 19.11.2020
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı

Istanbul

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.

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