Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.
Istanbul
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.
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