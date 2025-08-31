Hentbol Kadınlar Süper Kupa'sının sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu
Ankara
Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı
Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenerek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, törenle kupasını aldı.
Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Armada Praxis Yalıkavakspor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yönetim kurulu üyeleri verdi.
Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Mesut Çebi takdim etti.
Bakan Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finali'nin galibi Bursa Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.
Bak, tebrik mesajında "Ankara'nın ev sahipliğinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonunun final maçında rakibi Armada Praxis Yalıkavakspor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Armada Praxis Yalıkavakspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.