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Spor

Hentbol hakemleri şiddete karşı 10 dakika geç düdük çalacak

Bu hafta oynanacak hentbol maçları, hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından uğradığı saldırıya tepki olarak 10 dakika geç başlatılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Hentbol hakemleri şiddete karşı 10 dakika geç düdük çalacak

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasında, hentbol ailesinin, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle ve endişeyle takip ettiği belirtilerek, "Sporun ruhuna ve fair play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu yineliyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

THF Yönetim Kurulu'nun acil bir toplantı düzenlediğinin aktarıldığı açıklamada, "Aldığımız kararla bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol ligi maçlarında hakemler siyah kol bandı takacak ve takımlarımız sahaya 'Sporda Şiddete Yer Yok' yazılı pankartla çıkacak." denildi.

Ayrıca THF Merkez Hakem Kurulu'nun da şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak maçların hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar verdiği kaydedildi.

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