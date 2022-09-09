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İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Spor

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor şampiyon oldu

Fatih Gazioğlu   | 09.09.2022
Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor şampiyon oldu

Ankara
Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu.

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