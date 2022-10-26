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Spor

Halter Federasyonu Başkanı Ünlü: Genç sporcuların 46 madalyaya ulaşması bizleri sevindirdi

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda alınan 46 madalyanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Erkan Tiryaki   | 26.10.2022
Halter Federasyonu Başkanı Ünlü: Genç sporcuların 46 madalyaya ulaşması bizleri sevindirdi

Ankara

Talat Ünlü, yaptığı açıklamada, Durres şehrinde milli sporcuların 19 altın, 21 gümüş ve 6 bronz madalya elde ettiğini hatırlattı.

Göreve geldiklerinden bu yana sistemli bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Ünlü, "Genç sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda 46 madalya sayısına ulaşması bizleri sevindirmiştir. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız branşımızı en iyi yerlere getirmek için yoğun çaba içerisindeyiz. Bu yıl 'Türk halterinin yılı oldu.' diyebiliriz. Avrupa Şampiyonası, İslam Oyunları ve son olarak Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen dereceler, bizleri gelecek için ümitlendirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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