Hakkari'de açık havada ilk kez mindere çıkan milli sporcular, farklı bir deneyim yaşadı Hakkari'de doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'nde düzenlenen Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Türkiye'nin önde gelen güreş kulüplerinin sporcularına farklı bir deneyim yaşattı.

Etrafı sarp kayalıklar ve yüksek rakımlı zirvelerle çevrili, yeşilin her tonunun hakim olduğu ve çiçeklerle bezenen Cennet Cehennem Vadisi, güreşte bir ilke ev sahipliği yaptı.

Bünyesindeki doğal güzelliklerle son yıllarda doğaseverlerin de uğrak rotası haline gelen vadide, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonunun işbirliğiyle Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri düzenlendi.

Güreş branşında Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 200 sporcusu, Cilo Dağları eteklerinde yaklaşık 3 bin rakımlı yaylaya kurulan minderde doğayla iç içe ortamda güreş yaptı.

Organizasyona ilgi gösteren çok sayıda vatandaş da vadiye kurulan 800 kişilik portatif tribünden ve çevredeki alandan güreşçilerin kupa mücadelesini izleme fırsatı yakaladı.

Paramotor gösterisinin de yapıldığı organizasyonda zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlenen vatandaşlar, piknik yapıp doğada gezerek bölgenin güzelliklerini keşfetti.

"Bu güzelliği tüm dünyaya göstermek istedik"

Organizasyona katılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, Cilo Dağları eteklerinde tarihi bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Bu organizasyonun Türkiye ve dünyada bir ilk olduğunu belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Güreş normalde kapalı alan sporu ama biz bunu güreşin görünürlüğü ve bölgeye katkı sağlaması açısından burada yapmak istedik. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in burada valilik yaptığı dönemde buna karar vermiştik. Burada muhteşem bir doğa var. Dağların eteklerinde kar, karların erimesiyle oluşmuş akarsu, yemyeşil bir ova. Biz bu güzelliği tüm dünyaya göstermek istedik. Doğu Anadolu'da güreşi geliştirmek istiyoruz. Hakkari'den, Şırnak'tan, Van'dan niye dünya, olimpiyat şampiyonu çıkmasın? Çünkü bu bölge rakım olarak yüksek, doğa olarak uygun. Buradaki çocukların geneli güreşe çok yatkın."

Organizasyonun Türkiye genelinde ciddi bir etki oluşturacağını, güreşe olan ilgiyi artıracağını ifade eden Akgül, şöyle devam etti:

“Ciddi bir organizasyon. Burada 3 bine yakın insan güreşi izliyor ve çocuklarını güreşe yazdıracaklar. Allah'ın izniyle biz bu bölgeden, bu dağlardan Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu çıkaracağız. Sporla, eğitimle buluşan bir güreşçi gençliği oluşturmayı düşünüyoruz. Amacımız bu. Bu bölgenin İsviçre'deki Alpler'den hiçbir farkı yok. Ülkemizin kıymetini bilmek lazım. Hakkari neyse, benim için Çanakkale de aynı, Iğdır neyse İzmir de aynı. Herkesin buraları görmesini istiyoruz. Camiamızın yüzde 90'ı Hakkari'ye ilk kez geliyor. Bölgeyi keşfetmiş oldular. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda da bu bölgeye ağırlık vereceğiz. Halktan çok ciddi bir talep var. Çok memnunuz.”

"Buradan bir olimpiyat şampiyonu çıkarmanın peşindeyiz"

Organizasyona katkı sunan bakanlıklar ve kurumlara teşekkür eden Akgül, "Burada bir hayalimiz var. Buradan bir olimpiyat şampiyonu çıkarmanın peşindeyiz. Bu uçuk bir hayal değil. Allah'ın izniyle, 7-8 sene sonra Hakkarili, Şırnaklı bir dünya şampiyonu göreceksiniz. Hep birlikte göreceğiz." dedi.

Güreşçilerden Abdulkadir Çebi ise kendilerine bu imkanları sağlayanlara teşekkür ederek, "Alışkın olduğumuz bir durum değil. Bizim için değişik oldu. Güreşirken bile buraları görmek güzeldi. Güzel bir manzara. Bu manzarada güreş yapmak harika oldu. Takımımız bugün üçüncü oldu." ifadelerini kullandı.

Furkan Erken ise ilk defa açık alana kurulan minderde güreştiklerini dile getirerek, "Bizim için çok değerli. 15 yıldır güreşiyoruz, ilk kez bu şehre geliyoruz. İlk defa bu şehrin doğasını, güzelliklerini gördük. Harika bir deneyimdi bizim için. Müsabakalar çok güzel geçti. Ambiyans ve seyirci ortamı güzel. Kalabalık bir ortam var. Davullar eşliğinde gayet güzel anlar yaşanıyor. Burası gerçekten çok iç açıcı. Yanımızda akarsuyumuz serin. Doğa harika. Çok beğendik, çok mutluyuz. Umarım tekrar geliriz." diye konuştu.