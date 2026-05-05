Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Safi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin her bir ferdini kapsayan ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktaran Safi, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."