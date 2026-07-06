Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda 7 golle Messi ve Mbappe ile zirveyi paylaşıyor 2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede, 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.