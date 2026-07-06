Fatih Erel
06 Temmuz 2026•Güncelleme: 06 Temmuz 2026
Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Norveçli Erling Haaland ve Brezilyalı Vinicius Junior'ın son 16 turunda karşılaştığı maçta Norveç'e çeyrek finali getiren goller, Haaland'dan geldi.
Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 yenen Norveç, çeyrek finale çıktı.
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede 7'şer golü bulunan Messi, Mbappe ve Haaland yer alıyor.
İngiliz futbolcu Harry Kane, bu 3 yıldız oyuncuyu 5 golle takip ederken Brezilyalı Vinicius Junior ise turnuvayı 4 golle tamamladı.