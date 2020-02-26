Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Hedefimiz, yağlı güreşte puanlamayı kaldırmak
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yağlı güreşte puanlama sistemini kaldırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşin kalitesini artırmak ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak istediklerini belirtti.
Yağlı güreşin Türk medeniyetinin bir parçası olduğunu dile getiren Aydın, "Biz bu mirası atalarımızdan devraldık ve en iyi şekilde bizden sonra gelecek nesillere devretmek istiyoruz. Bu anlamda her yıl değerlendirmeler yapıyoruz, kendimizi güncelliyoruz." diye konuştu.
Geçen sene yaptıkları kural değişikliklerinin faydasını gördüklerini vurgulayan Aydın, "Seribaşı sistemini kaldırdık. Güreşi de 30 dakikadan 40 dakikaya çıkardık. Önceden ara veriyorduk, şimdi ara vermeden 40 dakikanın ardından hemen puanlamaya geçiyoruz. Bir diğer husus, siyasilerimiz veya başka güreşlerin ağaları o güreşlere geldiklerinde davul zurnayla içeri alınıyordu. Bu, çok gürültü meydana getiriyordu, seyircinin izlemesine engel oluyordu. Anonslar, davullar, zurnalar, kalabalıklar... Er meydanı, erlerin konuşacağı meydandan ziyade panayır alanına dönüşmüştü. Biz bu görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.
Ankara'da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Kurultayı'nda eksikliklerin konuşulduğunu aktaran Aydın, hazırlanacak raporlara göre federasyon olarak çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Yağlı güreşin 658 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futboldan sonra en büyük seyirci kitlesine sahip bir branş, ata sporu, peygamber sporu. Amacımız bu geleneği aslına döndürmek ve özünü koruyarak devam ettirmek. Bizim en büyük hedefimiz, yağlı güreşte puanlamayı kaldırmak. Puanlama dediğiniz vakit, bir minder güreşini andırıyor. Bunu kaldıracağız ama yerine neyi koyacağız? Bu konuda nasıl bir alternatif bulabiliriz, diye çalışma gerçekleştiriyoruz."
Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da organizasyonlar planlanıyor
Geçmiş yıllarda yağlı güreşe daha çok saygı gösterildiğini belirten Aydın, "Yağlı güreşte 'sen mağlupsun' dendiği an itiraz olmuyordu. Şu anki ortam çok farklı, yenildiği vakit yenilgiyi kabul etmeyenler var. Mesela Elmalı'da bir güreş izledim, Aydın Demir ile Mehmet Öztürk güreşiyor. Hakem heyeti, Mehmet Öztürk pasif kaldığı için Aydın Demir'i galip ilan ediyor. Bu tür kriterleri bu zamanda ortaya koymak oldukça güç. Pehlivanları ikna etmek de güç" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye dışında da yağlı güreş organizasyonları düzenleyeceklerini ifade eden Aydın, "Bulgaristan'da Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'ni organize etmek istiyoruz. Türklerin yoğun olduğu Kuzey Makedonya Üsküp'te büyük bir organizasyon yapmak istiyoruz. Yunanistan Seçek'te Kırkpınar'a benzer organizasyonlar yapmak istiyoruz. Oradaki Türklerin kendi kültürlerini yaşamalarını, ünlü pehlivanları yakından görmelerini sağlayacağız. Oradaki insanlarımıza büyük bir motivasyon olacak." şeklinde konuştu.
29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne de değinen Aydın, geçen sene çok iyi sonuçlar aldıklarını ve bu yıl da seyircilerin ilgiyle takip edeceği güreşler olacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.