Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonası öncesi basınla buluştu

Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki medya gününe İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, eski milli futbolcu Mesut Özil ve milli güreşçiler katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, organizasyonda mücadele edecek sporculara başarı dileyerek "Şampiyonlarımız kampta. Başkanımla konuşup onları ziyarete geldik. Sadece kendileri için güreşmiyorlar. Bütün milletimiz ve devletimiz adına güreşiyorlar. Geçmişte, güreşte çok önemli başarılar yakaladık. Başkanımız Taha Akgül'ün de bu başarılara katkısı oldu. Bu rol modellerle geçmişte alınan madalyaların daha iyisini kazanabiliriz. Kampta her şey iyi gidiyor. Arkadaşlarımızın da morali iyi." diye konuştu.

Gençlerin spor yapmasının önemini vurgulayan Gül, "Okullarımızdaki öğrencilerimiz, şampiyonlarımızı örnek alıyorlar. Sporcularımız, şampiyon olduktan sonra öğrencilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve tüm ekibe emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TGF Başkanı Taha Akgül, ziyaretleri için İstanbul Valisi Gül'e teşekkür ederek "Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Tesisleri, tarihi bir yer. 50 senedir burası Türk güreşine hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle burada tadilat yapıldı. Burada gençlerimiz iyi şartlarda çalışıyor. Valimizi Sivas'tan tanıyoruz. Onun devlet adamlığını kendimize örnek alıyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözleri yerine getiririz. Rıza Kayaalp, inşallah 13. kez şampiyon olup Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracak." değerlendirmelerinde bulundu.

Kampı ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu aktaran eski milli futbolcu Mesut Özil ise "Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Bol bol dua edeceğiz." dedi.

Rıza Kayaalp: "Aslanlar gibi mücadele edip, ülkemizi temsil edeceğim"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesi fiziksel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası için son hazırlıkları yaptıklarını aktaran Kayaalp, "Amacımız, iyi bir derece elde etmek. Şimdiye kadar 14 kez finale yükseldim. 13. şampiyonluğumu yaşayıp rekor kırmak istiyorum. Kırılması zor bir rekoru kırmak, biraz stresli. Daha zorlarını yaşadım. Fiziksel durumum iyi. Aslanlar gibi mücadele edip, ülkemizi temsil edeceğim. Altın madalya kazanarak, bizi büyüten devletimize vefamızı göstermek istiyorum." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olması halinde Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracağına dikkati çeken Kayaalp, şöyle devam etti:

"Sonuçta 'kırılamaz' denilen bir rekoru yakalayıp kırmak, ülkem ve benim için büyük bir şeref. Avrupa rekorunun ve bu kadar şampiyonluğun uzun yıllar boyunca bir Türk'te kalması ülkem adına çok iyi olacak. Bireysel olarak her şey gelip geçici. Bir anda her şey değişebiliyor. Bazen başına istemediğin şeyler de gelebiliyor. Önemli olan 'Bu rekor kimde?' denildiğinde 'Bir Türk'te' denilmesi benim için yeterli."

Milli güreşçilerden Kerem Kamal, hazırlıklarda artık son aşamaya geldiklerini dile getirerek "Yaklaşık bir hafta gibi bir sürecimiz kaldı. Hocalarımızla bütün eksiklerimizi kapatmaya çalıştık. Şampiyonaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kaptanımız, büyük şampiyonumuz Rıza Kayaalp önderliğinde inşallah bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda elimizden gelen bütün gayreti gösterip, herkesi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Milli sporcu Ahmet Yılmaz ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kaptanımız Rıza Kayaalp'in aramızda olması bizim için büyük avantaj. Bizim yaptığımız spor ne kadar bireysel olsa da 'takım ruhu' denilen bir şey var. Biz birbirimizi destekleyerek, birbirimizin eksiklerini kapatarak Allah'ın izniyle aslanlar gibi mücadelemizi verip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arnavutluk bize iyi gelmişti. Ben dünya şampiyonasında orada üçüncü olmuştum. İnşallah bu sefer de şampiyon olacağım."

Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, birçok önemli isimle milli takımda yer aldığı için kendisiyle gurur duyduğunu anlatarak "Özellikle Rıza Kayaalp ile bu sezon birçok maça gittik. Güzel geçti benim için. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.