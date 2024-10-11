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Spor

Görme engelli milli halterciler, Dünya Şampiyonası'nı 37 madalyayla tamamladı

Görme engelli milli halterciler, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 37 madalyayla tamamladı.

Fatih Çakmak  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Görme engelli milli halterciler, Dünya Şampiyonası'nı 37 madalyayla tamamladı

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde erkekler 110 kiloda Gökhan Terletme, madalya için podyuma çıktı.

Gökhan Terletme, squat kategorisinde 185 kilo, bench press kategorisinde 147.5 kilo, deadlift kategorisinde 200 ve toplamda elde ettiği 532.5 kiloluk derecesiyle 4 gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçlarla milli halterciler, Kazakistan'da 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 37 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik ederek, "Kazakistan'da büyük bir başarı elde ettik. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum, bizleri en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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