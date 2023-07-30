Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı oldu
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandı.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener'in, Almanya'da gerçekleşen kongreden sonra komitelerdeki görev dağılımını yaptığı belirtildi.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in yeni dönemde Erdener tarafından Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.