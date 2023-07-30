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Spor

Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı oldu

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandı.

Erkan Tiryaki  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı oldu

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener'in, Almanya'da gerçekleşen kongreden sonra komitelerdeki görev dağılımını yaptığı belirtildi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in yeni dönemde Erdener tarafından Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandığı kaydedildi.

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