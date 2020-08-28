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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni Antrenör Eğitim Sistemi'ni hayata geçirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi'yle yaptığı anlaşmayla yeni bir "Antrenör Eğitim Sistemi" programını hayata geçirdi.

Erkan Tiryaki   | 28.08.2020
Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni Antrenör Eğitim Sistemi'ni hayata geçirdi

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyasından "Antrenör adaylarına müjdemiz var!" mesajıyla yeni projenin detaylarını içeren bir video paylaştı.

Kasapoğlu, mesajında "Yeni antrenörlük eğitim programımızın 'temel eğitimleri' Anadolu Üniversitesi iş birliğinde uzaktan eğitimle başlıyor. Gençler, milli sporcular ve tüm sporseverler için yeni bir fırsat sunan programımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

Yapılan anlaşmaya göre yeni sistem, temel ve uygulama eğitimi olarak iki aşamadan oluşuyor. Temel eğitim Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülecek. Toplam 90 gün sürecek bu eğitimin başvuruları 26 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde e-devlet üzerinden yapılacak.

Bu eğitimde başarılı olan adaylar, ilgili federasyonların açacağı uygulama eğitimine katılacak. Adaylar, buradaki eğitim ve sınavdan başarılı olması durumunda antrenör belgelerini alabilecek.

Adaylar, eğitimle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru şartlarına "sporegitim.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.


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