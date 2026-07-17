Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 550 sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alınacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 550 sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı alınacağını bildirdi.

Bakan Bak, açıklamasında, "GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı, 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı kadar adayın çağrılacağı sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 20-24 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.