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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 genci Sarıkamış'a götürecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 genci Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a götürecek.

Muhammed Boztepe  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 genci Sarıkamış'a götürecek Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Bakanlığın sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun kalbinden geçen Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a doğru yol almak isteyen sevgili gençlere bir hediyemiz var. #BuTopraktaİzinVar etiketine yaşadığı şehri yazan 50 kişiyi Doğu Ekspresi ile tarihin nabzının attığı topraklara götürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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