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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'daki Genç Ofisi'nin açılışına katıldı

Bakan Kasapoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde hayata geçirilen "Genç Ofisi"nin açılışında konuştu.

Mesut Varol   | 12.02.2021
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'daki Genç Ofisi'nin açılışına katıldı Muhabir: Özkan Bilgin/AA

Van

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizi tesislerle, salonlarla ve tüm imkanlarla buluşturacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) hayata geçirilen "Genç Ofisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, kentte gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ı çok önemsediklerini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi tesislerle, salonlarla ve tüm imkanlarla buluşturacağız. Biliyorsunuz geçen haftalarda imzaladığımı protokollerle hem Van'da hem de ilçelerinde çok önemli tesisleri birlikte inşa edeceğiz. Bu manada her tesisin bir de Genç Ofisi'nin olduğunu da vurgulamak istiyorum. Tüm tesislere hep birlikte sahip çıkacağız. Bu tesislerin bizim olduğunu, gençlerin olduğu bileceğiz. Buraları dolu dolu değerlendireceğiz. Sizlerden tek beklentimiz bu. Buradaki Genç Ofisi, Türkiye'nin en hız donatılan genç ofisi oldu. İnşallah bir ve beraber olacağız. Birlik ve beraberliğin bereketiyle de halkımızı, gençlerimizi her şeyin en güzeliyle buluşturacağız."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'de öğrencilerin talepleri üzerine kısa zamanda üniversiteye bir Genç Ofisi'nin kazandırıldığını belirterek, Bakan Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve beraberindeki Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar, açılışını yaptıkları Genç Ofisi'ndeki güzel sanatlar, müzik, inovasyon, stüdyo ve tiyatro atölyelerini gezdi, gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, 1. Dünya Savaşı sırasında Van’dan Hoy Cephesi'ndeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 kahraman çocuğun anlatıldığı tiyatro gösterisini de ilgiyle izledi.


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