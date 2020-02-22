Euro
6.61
Dolar
6.09
BIST 100
116,829.40
Altın
1,643.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Her iki takımı da kutluyorum

Süper Lig'in 23. haftasında 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzonspor maçını statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki takımı da kutladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 22.02.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Her iki takımı da kutluyorum

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasında 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzonspor maçını statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki takımı da kutladı.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Her iki takımımız da Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınayan ve vefat edenleri anan pankartlarla sahaya çıktı. Her iki takımımızı da bu anlamda kutluyorum. Hem takım oyunu olarak hem taktiksel anlamda keyifli bir maç oldu. Her iki takımı da kutluyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi maça da değinen Kasapoğlu, "İnşallah derbi de aynı şekilde gerçekleşir. Şampiyonluk yolunda lige keyif katan ve canını dişine takarak oynayan oyunculara, takımlara başarılar diliyorum. Tüm spor camiasına da keyif ve centilmenlik dolu maçlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

'Kazanamadığımız için çok üzgünüz'

'Kazanamadığımız için çok üzgünüz'

'Oyuncu grubunun şampiyonluğa inancı var'

'Her iki takımı da kutluyorum'

Trabzonspor bir puanı son anda kurtardı, yeniden zirveye çıktı

Trabzonspor bir puanı son anda kurtardı, yeniden zirveye çıktı
Beşiktaş uzatmada galibiyeti kaçırdı

Beşiktaş uzatmada galibiyeti kaçırdı
Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında beraberliği uzatmalarda aldı

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında beraberliği uzatmalarda aldı