Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Branş ayırt etmeden desteğimizi sunuyoruz
Gençlik ve Spor Bakan Kasapoğlu, yetenek taramasının güçlü sportif yarınlar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Branş ayırt etmeden desteğimizi sunuyoruz." dedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde, dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ile bir araya geldi.
Kasapoğlu, yaptığı konuşmada genç sporculara seslenerek, "Sizler milletimizin gururusunuz." ifadesini kullandı.
Başarıların aratarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Zor sürece rağmen başarıyı, mutluluğu bize yaşattınız. Pandemi sürecini güçlenerek geçireceğiz diyoruz. Bu öncü başarılar 2021 yılında daha büyükleriyle taçlanacak. Yetenek taraması güçlü sportif yarınlar için çok önemli. Branş ayırt etmeden desteğimizi sunuyoruz." diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, uluslararası federasyondan olumlu dönüşler alındığını aktararak, "2021 pek çok şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. En kaliteli organizasyon düzenleyen ülke olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerin farklı branşlara yönelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin açılışını yaptı. Çok güzel bir tesis. Tesislerimizi ülke geneline daha da yayacağız ve halkımızın erişimini daha da artırmak için gayret edeceğiz. Tesislerimizi gece gündüz halkın hizmetine açtık. Bakanlığımızın kapılarının sizlere her zaman açık olduğunu belirtmek isterim. Ülkemizin motor ve otomobil sporlarında önünün açık olduğunu söylemek istiyorum. Kapımız gönlümüz size her zaman açık olacak."
Bakan Kasapoğlu'nun sporcu Can Öncü'ye ikiz kardeşi Deniz Öncü'yü işaret ederek, "Kim büyük, ağabey diyor musun?" sorusuna Can, "3 dakika büyük. Ağabey demiyorum." diye cevap verdi.
Kenan Sofuoğlu: "Minnettarız"
Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sporcuların başarılarından örnekler vererek, "Gençleri görmenizi istedik. Destek noktasında size minnettarız." dedi.
Destekler sonucunda sporcuların 2021 yılında da millete birçok başarı ve mutluluk yaşatacağını dile getiren Sofuoğlu, "Toprak, Bahattin ve Can'dan şampiyonluk bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sofuoğlu, federasyon başkanları ve sporcularla fotoğraf çektiren Kasapoğlu'na, Toprak Razgatlıoğlu imzaladığı kaskını hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.