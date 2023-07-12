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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye Yüzyılı kabinesinde gençlerimize hizmet etmek için yola çıktık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde Türkiye Yüzyılı kabinesinde gençlerimize hizmet etmek için yola çıktık." dedi.

Adsız Günebakan, Fırat Özdemir  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye Yüzyılı kabinesinde gençlerimize hizmet etmek için yola çıktık Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gençlerle gurur duyduğunu ifade eden Bak, "Gelişen, büyüyen, güçlü Türkiye için gençlere ihtiyacımız var. Ülkemiz gelişiyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde Türkiye Yüzyılı kabinesinde gençlerimize hizmet etmek için yola çıktık. Bizim bakanlığımız gençliğimizin bakanlığı. Biliyorsunuz yurtlarda 1 milyona yakın öğrencimizi misafir etmek için hazırlık yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 870 bin öğrenci, kredi yurtlar kurumundan istifade etti. Onlara burs verdik, kredi verdik, destek verdik; onların üniversite hayatlarını kolaylaştırdık. İnşallah bu hizmetimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir altyapıya, güçlü bir geleceğe ve gençliğe sahip olduğunu belirten Bak, "Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Biz gençlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bu ülkeyi bu bölgede, bu coğrafyada daha güçlü hale getireceksiniz." dedi.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da ülkenin geleceği ve umut ışığı gençleri, yeni hayatlarına uğurlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kıymetli gençler, sizlerin başarıları, ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve dünyaya örnek olacak. Gelecek sizinle şekillenecek. Bizim görevimiz de yarınlarımızı inşa edecek, ülkemizi başarılarıyla gururlandıracak olan sizlere rehberlik etmektir. Bu bilinçle üniversitemizi çağın koşullarına göre geliştirmeye azami özen gösteriyoruz."

Dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketin verildiği törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Türkay Dereli ve diğer ilgililer katıldı.

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