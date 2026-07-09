Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor." dedi.

Bakan Bak, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan gençlik merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlik merkezlerinde gençlerin hem sosyalleştiğini hem de sanat, kültür ve teknolojide yeni bilgiler edindiğini söyledi.

Ülke genelinde 24 yılda gençlik merkezi sayısının 600'e ulaştığını vurgulayan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerinin gençleri başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu dile getirdi.

Ailelerden çocuklarını gençlik merkezlerine, spor salonlarına, yüzme havuzlarına getirmelerini isteyen Bak, "Spor yapsınlar, kaynaşsınlar, sosyalleşsinler. Hayatı, sporun güzel yönlerini görsünler. Gençlerimizi spor tesislerine, gençlik merkezlerine istiyoruz. Mutlu aileler, mutlu çocuklar için spor tesisleri emrinizde." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde pek çok spor yatırımı yapıldığını anlatan Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik kampları ve pek çok atletizm tesisi, halı sahalar, tesisler var. Bu eserler gençlerimizin hizmetinde, gençlerimiz için yapılan eserler. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Türkiye'de 12 milyon çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda. Her şey gençlerimiz için, her şey bu ülkenin güzel çocukları için. Hep beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız iki gündür NATO zirvesindeydi. Dünyanın en önemli liderleri geldi. Türkiye'nin gücünü, memleketin gücünü, ülkemizin gücünü gördüler. Savunma sanayisine yapılan yatırımları gördüler. Türkiye bölgede küresel bir güç, Recep Tayyip Erdoğan da küresel bir lider. Hep beraber onu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merzifonlu milli halterci Zehranur Aslan'ı da tebrik etti.

Bak ve beraberindekiler, daha sonra Merzifon Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Merzifon Kaymakam Vekili Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“AK Parti hizmet siyasetinin partisidir, eserler yapar ve eserler bırakır”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amasya'nın Suluova ilçesinde Mahmut Demir Spor Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak temel vizyonlarının bağımlılıkla mücadele ve gençleri spora yönlendirmek olduğunu söyledi.

Toplumu tehdit eden unsurlara karşı topyekun mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Başta dijital bağımlılık, uyuşturucu, alkol, kumar gibi kötü alışkanlıklardan evlatlarımızı korumalıyız. Ailelerimizden özellikle rica ediyoruz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor salonlarına, spor tesislerine getirsinler. Lütfen çocuklarınızla konuşun. Siz konuşmazsanız çocuklarınızla başkaları konuşuyor, başkaları yönlendiriyor. Uyuşturucu ve bağımlılık tehdidine karşı sizlere de bizlere de büyük görevler düşüyor. Bizler spor tesislerimiz ve spor kulüplerimizle sonuna kadar destek olacağız. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü sonuna kadar kullanacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve gençliğe verdiği büyük desteklerle Türkiye'nin dört bir yanının modern tesislerle donatıldığını anlatan Bak, Türkiye'nin savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan spora kadar her alanda dev eserler ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü duruşu ve küresel liderlik vizyonu bulunduğunu dile getiren Bak, "AK Parti hizmet siyasetinin partisidir, eserler yapar ve eserler bırakır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok büyük eseri hizmete aldık, almaya da devam ediyoruz. Ülkemizin ev sahipliği ve güçlü duruşuyla uluslararası arenada ne kadar önemli bir konumda olduğumuz ortadadır. Türkiye bölgesinde küresel bir güç oldu ve tüm dünyaya ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Bu aziz millete tesislerimizle, fabrikalarımızla, savunma sanayimizle, şehir hastanelerimizle, yollarımızla ve hızlı trenlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler tarafından Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Bak, açılış sonrasında salonu gezerek genç sporcularla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, salona adı verilen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.