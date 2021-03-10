Euro
9.07
Dolar
7.63
BIST 100
1,556.79
Altın
1,714.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor

Gençlik merkezlerinde boks eğitimi verilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan gençlik merkezlerinde boks eğitimi verileceği bildirildi.

Erkan Tiryaki   | 10.03.2021
Gençlik merkezlerinde boks eğitimi verilecek

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç arasında boks branşının yaygınlaşması hedefiyle iş birliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında gençlik merkezlerinde boks eğitiminin verileceği ve boks branşının ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor
İngiltere kaynaklı mutasyon Paris'te hızla yayılıyor
Japonya'da Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türü tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

Benzer haberler

Gençlik merkezlerinde boks eğitimi verilecek

Gençlik merkezlerinde boks eğitimi verilecek

Milli boksör Elif Güneri kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek istiyor

Türkiye modern statları ile parlıyor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyat madalyası hayali bile beni duygulandırıyor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyat madalyası hayali bile beni duygulandırıyor
Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde

Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde