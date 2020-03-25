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Spor

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Halil İbrahim Avşar   | 25.03.2020
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Ankara

Gençlerbirliği Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe futbol takımında bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında COVİD-19 bulgularına rastlandığını üzülerek öğrendik. Her ikisine ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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