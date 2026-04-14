Gençlerbirliği-Galatasaray maçının biletleri satışta

Çağlanur Tuncel
14 Nisan 2026•Güncelleme: 14 Nisan 2026
Gençlerbirliği Kulübünün açıklamasına göre Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, ev sahibi Gençlerbirliği taraftarı için 4 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.
Galatasaray taraftarının bulunacağı Kuzey Kale Arkası Tribünü için ise bilet fiyatı 5 bin 200 lira olarak belirlendi.
Gençlerbirliği tribünlerinden alınacak biletlerde Galatasaray passoligi geçerli olmayacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP A-B Blok: 10 bin lira
Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira
Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira
Güney Kale Arkası: 4 bin lira
Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira