Gençlerbirliği-Galatasaray maçının biletleri satışta

Gençlerbirliği Kulübünün açıklamasına göre Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, ev sahibi Gençlerbirliği taraftarı için 4 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

Galatasaray taraftarının bulunacağı Kuzey Kale Arkası Tribünü için ise bilet fiyatı 5 bin 200 lira olarak belirlendi.

Gençlerbirliği tribünlerinden alınacak biletlerde Galatasaray passoligi geçerli olmayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP A-B Blok: 10 bin lira

Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira

Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira

Güney Kale Arkası: 4 bin lira

Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira