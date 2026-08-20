Gençlerbirliği, Cheikh Niasse ile Tiago Gouveia'yı transfer etti

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Cheikh Niasse ile sözleşme imzaladı.

Başkent ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Niasse, kariyerinde Lille, Panathinaikos ve Young Boys formalarını giydikten sonra son olarak Verona'da görev yaptı.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Niasse, geçen sezon Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada oynadı.

Portekizli Tiago Gouveia'yı Gençlerbirliği'nde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına hız veren başkent ekibi, son olarak Benfica forması giyen 25 yaşındaki Tiago Gouveia ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar, Portekizli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Benfica'dan kiraladı.

Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçiren Gouveia, 15 Ligue 1 ve 7 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. Portekizli oyuncu, bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.