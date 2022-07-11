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Spor

Genç milli yüzücülerden Bulgaristan'daki turnuvada 2'si altın 6 madalya

Genç milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 11.07.2022
Genç milli yüzücülerden Bulgaristan'daki turnuvada 2'si altın 6 madalya

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde bugün başlayan ve 14 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen kategorisinde Sevgi Erdem, Genç B Kızlar Kule disiplininde ise Eylül Dibektaş altın madalyanın sahibi oldu.

Genç B Kızlar Kule disiplininde Ilgın Çimen, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen kategorisinde Ecrin Geçol, Genç A Erkekler 1 Metre Tramplen kategorisinde ise Barış İkinci, gümüş madalyayla kürsü sevinci yaşadı.

Ayrıca, Genç B Kızlar Kule disiplininde Ceyda Köprü da bronz madalya elde etti.

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