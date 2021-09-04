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Spor

Genç milli pentatletlerden Portekiz’de bronz madalya

Portekiz'de düzenlenen 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın 17 Yaş Altı Karışık Bayrak Yarışı’nda milli pentatletler Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran bronz madalya elde etti.

Sinem Er   | 04.09.2021
Genç milli pentatletlerden Portekiz’de bronz madalya

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ile Portekiz Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Caldas da Rainha kentinde organize edilen şampiyonada 16 genç pentatlet mücadele etti.

Şampiyonanın karışık bayrak yarışını Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran üçüncü sırada tamamladı.

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