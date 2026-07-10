Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın bölge elemeleri yarın 5 ilde eş zamanlı başlayacak.

Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı bölge elemeleriyle başlıyor Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın bölge elemeleri yarın 5 ilde eş zamanlı başlayacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası bölge elemeleri Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Tokat'ta eş zamanlı 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Türkiye şampiyonasına katılabilmek için yaklaşık 2 bin 820 sporcu mücadele edecek.

Hafta sonu 50 ilden sporcuların katılacağı elemelerde yarışmacılar yaş gruplarına göre 25, 30, 35, 40, 50, 60 ve 70 metre mesafelerden atış yapacak.

Minikler kategorisinde sıralama atışları yapılırken, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde ise eleme usulü müsabakalar gerçekleştirilecek.

Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular, Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanacak.