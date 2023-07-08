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Spor

Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı

Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Musa Samur  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde organize edilen şampiyonda, 8-13 yaş arası 700 sporcu mücadele edecek.

Yarışmalar esnasında geleneksel kıyafetler giyen sporcuların 25, 30 ve 35 metreye ok attıkları şampiyona yarın sona erecek.

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