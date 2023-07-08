Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı
Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Ankara
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde organize edilen şampiyonda, 8-13 yaş arası 700 sporcu mücadele edecek.
Yarışmalar esnasında geleneksel kıyafetler giyen sporcuların 25, 30 ve 35 metreye ok attıkları şampiyona yarın sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.