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Spor

Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Mirzapu

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki organizasyonda İranlı güreşçi Ahmet Mirzapu başpehlivan oldu.

Yunus Hocaoğlu   | 29.07.2019
Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Mirzapu

Erzurum

Erzurum'un Pasinler ilçesinde "Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreşleri" yapıldı.

Pasinler Kaymakamlığı ve Belediyesince Ordular Arası Dünya Şampiyonu Murat Atmaca Güreş Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den toplam 230 güreşçi katıldı.

Organizasyonda İranlı güreşçi Ahmet Mirzapu, başpehlivan oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, organizasyonda yaptığı konuşmada, Osmanlı ordusunun savaştan önce güreşle antrenman yaptığını belirterek, "Bizim askerimiz gücünü, kuvvetini güreşle aldı. Şimdi de Erzurum güreşte birçok şampiyon yetiştiriyor. Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonları yetiştiriyor." dedi.

Memiş, böyle bir kentte yaşamanın gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene Erzurum Kongresi'nin 100. yılını kutluyoruz. Atatürk'e ev sahipliği yapan ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu kentte o güç şartlarda başlayan kongre sayesinde, yeni bir devlet, güçlü bir devlet ortaya çıkıyor. Dadaşlar bu Pasinler Ovası'ndan daha batıya emperyalist güçlerin geçmesine müsaade etmiyor."

Organizasyonu çevre kent ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş izledi.




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