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Spor

Gazi Koşusu'nun galibi 'The Last Romance'

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.

Emre Doğan   | 30.06.2019
Gazi Koşusu'nun galibi 'The Last Romance'

İstanbul

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.

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