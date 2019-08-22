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Spor

Galatasaray'dan Ozornwafor açıklaması

Oyuncunun İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması için görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Hilmi Sever   | 22.08.2019
Galatasaray'dan Ozornwafor açıklaması

İstanbul

Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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