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Spor

Galatasaray'dan Arkas Spor maçında skor hatası iddiası

Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımının AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Arkas Spor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada hakemin ilk sette skor hatası yaptığını iddia etti.

Hilmi Sever   | 13.04.2022
Galatasaray'dan Arkas Spor maçında skor hatası iddiası

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley finalinin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı. Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır." denildi.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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