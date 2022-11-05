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Spor

Galatasaray'da tüzük tadil kongresi çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi

Galatasaray Kulübünde tüzük tadil kongresi, yeterli katılım sağlanamadığı için iptal edildi.

Ercan Çakar   | 05.11.2022
Galatasaray'da tüzük tadil kongresi çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi

İstanbul

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